Жителя Чамзинского района оштрафовали за ложный донос

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе.

В марте нынешнего года 50-летний житель села Отрадное Чамзинского района сообщил стражам порядка об угоне принадлежащего ему автомобиля марки ВАЗ-21074.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сообщенная заявителем информация не соответствует действительности. Было установлено, что на самом деле мужчине позвонил сын, который попросил предоставить во временное пользование его знакомой машину. Осужденный ответил согласием. Женщина прибыла за транспортным средством и передала мужчине в качестве благодарности за оказанную услугу две бутылки вина и пачку сигарет. На следующий день владелец машины связался гражданкой и попросил привезти дополнительное спиртное. Последняя заявила, что не может этого сделать по причине отсутствия денег. Мужчина, обидевшись из-за отказа, сообщил полицейским об угоне.

Решением суда в отношении жителя Чамзинского района была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф