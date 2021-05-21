В Саранске сотрудники полиции для участников летнего лагеря организовали обзорную экскурсию в библиотеку

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Мордовии совместно с представителями библиотеки имени А.С. Пушкина для участников летнего лагеря при МОУ «Гимназия № 12» организовали комплексное профилактическое мероприятие под названием «Каникулы: интересно и полезно!».

Подростки приняли участие в исторической викторине, совершили обзорную экскурсию по тематическим залам библиотеки.

Кроме того, участники лагеря посетили информационно-образовательную площадку по профилактике наркомании. Сотрудники полиции разъяснили подросткам социально-правовые аспекты наркомании, а также при помощи демонстрации химических опытов рассмотрели разрушающий эффект наркотиков, оказываемый на организм человека.

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Источник: 13.мвд.рф