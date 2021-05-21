Житель Саранска, ударивший ножом посетителя бара, пойдет под суд

В Саранске выслушает судебный приговор местный житель, который ударил ножом посетителя бара.

В ночь на 15 апреля нынешнего года 33-летний житель Саранска проводил время в пивном баре, расположенном по адресу – улица Лихачева. В определенный момент мужчина поссорился с другим посетителем заведения 28-летнего возраста. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента имевшимся при себе ножом в живот. Последний, испугавшись за свою жизнь, выбежал из бара и направился в сторону домов, расположенных на улице Косарева. По указанному адресу пострадавшего в бессознательном состоянии обнаружила его сожительница, которая в момент конфликта находилась в упомянутом заведении. Последняя вызвала медиков. Молодой человек был госпитализирован. Медики спасли парня.

Старший участник конфликта был задержан по месту жительства. Мужчина заявил, что ссора произошла из-за непристойного поведения сожительницы пострадавшего. Было установлено, что в нынешнем году данный гражданин вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф