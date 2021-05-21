В Мордовии водителям напомнили о безопасности при движении через железнодорожные пути

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники ГИБДД совместно с представителями Рузаевской дистанции пути напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасности.

В ходе проведения мероприятия на железнодорожных переездах, находящихся на территории Саранска, сотрудники Госавтоинспекции и работники РЖД призывали водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции пояснили водителям, что чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых переездах, где автомобилисты, не убедившись в безопасности маневра, пытаются проехать перед приближающимся поездом.

Каждому участнику акции были вручены памятки с указанием правил безопасности при движении через железнодорожные пути.

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Источник: 13.мвд.рф