В Рузаевском районе осудили женщину, ударившую сожителя ножом

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего гражданского супруга.

В первой половине марта нынешнего года 52-летняя жительница посёлка Плодопитомнический и её 40-летний гражданский муж распивали спиртные напитки. В определенный момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. Во время конфликта сожитель осужденной взял в руки нож. Женщина выхватила орудие преступления из рук оппонента и нанесла им ему один удар в живот.

Затем гражданка, осознав произошедшее, вызвала медиков. Мужчина был госпитализирован.

Решением суда в отношении жительницы Рузаевского района была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф