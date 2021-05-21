В Зубово-Полянском районе сотрудники ГИБДД напомнили воспитанникам школьных лагерей о ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Зубово-Полянского района провели комплекс занимательных мероприятий в пришкольных лагерях посёлка Зубова Поляна.

В ходе проведения занятий инспекторы ГИБДД с использованием ростовой куклы в игровой форме напомнили детям о правилах безопасного поведения на дороге, обратили внимание на использование световозвращающих элементов в темное время суток, разобрали так называемые дорожные ловушки.

В рамках мероприятий вместе с отрядом юных инспекторов движения МБОУ «Зубово-Полянская СОШ» сотрудниками Госавтоинспекции были проведены практические занятия на пешеходных переходах посёлка для воспитанников пришкольного лагеря данного учебного заведения.

Также читайте о том, что в Мордовии водителям напомнили о безопасности при движении через железнодорожные пути.

Источник: 13.мвд.рф