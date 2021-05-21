Житель Саранска во время ссоры ударил знакомого ножом

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил ножом своего знакомого.

В мае нынешнего года 43-летний житель Саранска гостил у своего знакомого того же возраста. Мужчины распивали спиртное. Во время попойки из-за малозначительного повода между знакомыми вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья ножом в спину, а затем покинул квартиру. Спустя некоторое время пришла сожительница пострадавшего, которая вызвала медиков.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф