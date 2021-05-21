Жительница Саранска, обвиняемая в заведомо ложном доносе, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в заведомо ложном доносе.

В апреле нынешнего года 36-летняя жительница Саранска сообщила полицейским о том, что знакомый нанес ей побои и угрожал убийством.

Стражи порядка выяснили, что на самом деле события развивались совершенно иначе, а обвиняемый женщиной мужчина является жертвой. Было установлено, что в гости к заявительнице пришел знакомый. Между мужчиной и матерью женщины, находившейся в тот момент дома, внезапно вспыхнула ссора. Пенсионерка ударила гостя ножом. Чтобы смягчить наказание для матери, заявительница придумала историю о противозаконных действиях со стороны знакомого.

Женщина свою вину не отрицает. Материалы уголовного дела в отношении горожанки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф