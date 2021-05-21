В Кадошкино мужчина, который сломал бывшей сожительнице ногу, предстанет перед судом

В Кадошкино предстанет перед судом мужчина, который во время ссоры сломал ногу своей бывшей сожительнице.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале нынешнего года у 46-летнего жителя Кадошкино гостила бывшая 48-летняя гражданская супруга. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Во время застолья гостья стала упрекать собутыльника в недостатках, а также принялась сравнивать его со своим нынешним сожителем. Разозлившись, мужчина толкнул женщину, в результате чего последняя упала. Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, пострадавшая не смогла подняться. Воспользовавшись данным обстоятельством, владелец жилья два раза прыгнул гостье на ногу. Затем застолье продолжилось. Отек нижней конечности и заметное ухудшение самочувствия не помешали женщине остаться у бывшего сожителя на несколько дней, пока её не забрал и не доставил в больницу нынешний гражданский супруг. У пострадавшей был диагностирован перелом бедренной кости со смещением отломков.

Материалы уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф