Жителя Саранска осудили за похищение арендованных автомобилей

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении арендованных автомобилей.

Весной 2018 года 34-летний житель Саранска обнаружил на одном из сайтов объявление о сдаче в посуточную аренду автомобилей. Мужчина связался с собственником транспортных средств. Во время встречи с автовладельцем злоумышленник сообщил о намерении арендовать две машины на один год. Стоимость проката составляла 500 и 543 рубля за сутки или 3500 рублей и 3800 рублей еженедельно соответственно. Мужчины заключили договор аренды. Пострадавший передал преступнику во временное владение принадлежащие ему автомобили марки ВАЗ стоимостью 40 тыс. и 61 тыс. рублей.

Дабы избежать подозрений, злоумышленник оплатил часть арендной платы за транспортные средства на сумму 9300 рублей, из которых 7300 рублей в качестве предоплаты за 7 дней аренды автомобилей и 2000 рублей в качестве залога оплаты штрафов за весь период действия заключенных договоров. После этого мужчина похитил машины, а в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, аналогичным образом в период с 30 мая по 4 июня 2018 года гражданин похитил у второго пострадавшего автомобили марки ВАЗ и ГАЗ.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф