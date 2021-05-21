Житель Лямбирского района добровольно выдал полицейским охотничье ружье

В рамках акции «Оружие-2021» 60-летний житель села Берсеневка Лямбирского района добровольно выдал сотрудникам полиции нарезное охотничье ружье 1956 года выпуска.

Гражданин пояснил, что оружие принадлежало его отцу, который некоторое время назад скончался. Предполагая продать гараж, принадлежащий отцу, житель Берсеневки при разборе в нём вещей обнаружил указанное ружье. Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, он решил добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое оружие было направлено на экспертизу. После завершения всех проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о денежной компенсации.

Также читайте о том, что жителя Саранска осудили за похищение арендованных автомобилей.

Источник: 13.мвд.рф