В Саранске 61-летняя женщина стала жертвой неизвестного мошенника

В Саранске местная жительница стала жертвой мошенников.

Некоторое время назад 61-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства с её карты. Затем незнакомец порекомендовал горожанке подойти к ближайшему банкомату и перечислить все деньги на продиктованные им безопасные счета. Также мошенник попросил женщину продиктовать ему персональные данные её банковской карты. Получив эти сведения, преступник оформил кредит на имя горожанки.

В итоге пострадавшая посредством совершения более 15 платежей перевела мошеннику 646 тыс. рублей. Когда женщина выполнила все указания незнакомца, последний попросил её выбросить чеки о проведенных операциях. Только после этого горожанка заподозрила неладное.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф