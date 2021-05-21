В Саранске председатель правления потребительского кооператива подозревается в похищении денег

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления потребительского кооператива, который подозревается в похищении денежных средств.

Было установлено, что 42-летний председатель правления потребительского кооператива «Сберфинанс», основанного осенью 2014 года, действуя от имени данной организации, заключал с гражданами договоры процентного предоставления денег, якобы гарантирующие высокую доходность в размере от 60% до 120% годовых. В период с ноября 2014 года по январь 2015 года подозреваемый получил от 20 жителей Саранска денежные средства на общую сумму 3,5 млн рублей, которые похитил и потратил на личные нужды.

В марте 2015 года мужчина был объявлен в федеральный розыск. В последующем он был задержан. Была установлена его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории более 20 городов России, где были открыты филиалы кооператива. От действий преступника пострадали свыше 1 тыс. человек. За совершение мошеннических действий Ново-Савиновским районным судом Казани ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 5 месяцев.

Также читайте о том, что в Саранске 61-летняя женщина стала жертвой неизвестного мошенника.

Источник: 13.мвд.рф