Житель Пензы был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения в Рузаевке

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный житель Пензы, который подозревается в совершении разбойного нападения в Рузаевке.

В Рузаевке вечером 31 мая в офис финансовой организации, расположенной по адресу – переулок Фабричный, зашел 22-летний безработный житель Пензы под предлогом оформления кредита. В этот момент в помещении находились две девушки. Как только одна из них ушла, парень сразу же достал нож и стал требовать деньги, угрожая физической расправой. Сотрудница организации, опасаясь за свою жизнь, отдала посетителю более 10,5 тыс. рублей. Затем молодой человек похитил мобильный телефон пострадавшей и скрылся.

На следующий день парень был задержан в Саратове. Молодой человек был доставлен в Мордовию. В отношении жителя Пензы было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф