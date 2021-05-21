Житель Чамзинского района подозревается в краже велосипеда

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.
В конце мая 45-летний житель посёлка Комсомольский направлялся в гости к своему приятелю. В подъезде дома, где проживает товарищ, мужчина обнаружил оставленный без присмотра велосипед. Гражданин выкатил двухколесное транспортное средство на улицу и уехал на нём домой, планируя немного позже продать.
Велосипед был изъят и возвращен законной владелице.
Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Ранее у гражданина уже были проблемы с законом.
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Источник: 13.мвд.рф