Житель Чамзинского района подозревается в краже велосипеда

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

В конце мая 45-летний житель посёлка Комсомольский направлялся в гости к своему приятелю. В подъезде дома, где проживает товарищ, мужчина обнаружил оставленный без присмотра велосипед. Гражданин выкатил двухколесное транспортное средство на улицу и уехал на нём домой, планируя немного позже продать.

Велосипед был изъят и возвращен законной владелице.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Ранее у гражданина уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф