Житель Саранска добровольно выдал полицейским охотничье ружье

В рамках акции «Оружие-2021» 61-летний житель Саранска добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов гладкоствольное охотничье ружье 1952 года выпуска.

Гражданин пояснил, что оружие принадлежало его брату, который скончался в 2015 году. При разборе вещей в доме умершего родственника, расположенном в деревне Матвеево, он обнаружил указанное ружье. Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, мужчина решил добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое оружие было направлено на экспертизу. Будет рассмотрен вопрос о денежной компенсации.

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Источник: 13.мвд.рф