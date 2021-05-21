В Лямбирском районе загорелся автомобиль

В Лямбирском районе произошло возгорание автомобиля.

Утром 14 июня на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Ромоданово, загорелся автомобиль, марка которого не сообщается. Пламя повредило двигатель на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru