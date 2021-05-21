Житель Краснослободска пойдет под суд по обвинению в краже денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Краснослободска, который обвиняется в краже денежных средств.

В первой половине мая нынешнего года в Саранске 23-летний молодой человек в холле торгового центра, расположенного по адресу – Александровское шоссе, по неосмотрительности оставил свой кошелек на диване. Вернувшись обратно, парень обнаружил отсутствие кошелька, но вскоре после этого его отдал охранник. Последний сообщил, что оставленную вещь принес один из посетителей торгового центра. При этом денег в сумме 21 тыс. рублей в кошельке не было.

Гражданин, причастный к краже денежных средств, был задержан в течение суток. Им оказался 27-летний житель Краснослободска. Выяснилось, что кошелек нашла супруга парня, которая отдала его мужу, чтобы он отдал находку охраннику. Молодой человек кошелек передал, но предварительно похитил всю наличность, о чем его жена не знала.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Краснослободска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф