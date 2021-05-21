В Саранске пьяный водитель легковушки врезался в забор

В Саранске пьяный водитель легкового автомобиля устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Происшествие произошло ранним утром 13 июня на улице 1-я Промышленная. По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21101 в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в забор, а после этого съехало в кювет и опрокинулось.

Автомобилист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф