В Дубенском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 12 июня на 4-километре дороги, соединяющей населенные пункты Поводимово, Чиндясово и Турдаково. По предварительным данным, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист и его 21-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф