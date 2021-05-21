В Краснослободском районе в ДТП пострадали два человека

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием мотоцикла.

Ранним утром 12 июня на 51-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск, неизвестный гражданин, управлявший мотоциклом, марка которого не была установлена, двигаясь на высокой скорости, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадали два пассажира мотоцикла, среди которых 28-летний парень и 35-летняя женщина. Молодой человек был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Мотоциклист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Приняты меры розыска.

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Источник: гибдд.рф