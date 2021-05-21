Прокуратура Атяшевского района выявила нарушения в деятельности районной больницы

Проведенной прокуратурой района проверкой в ГБУЗ РМ «Атяшевская районная больница» были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Было установлено, что учреждение имело просроченную задолженность перед поставщиками за поставленные лекарственные средства и медицинские изделия.

В целях устранения выявленных нарушений главному врачу ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, задолженность погашена в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru