В Мордовии муфтий был привлечен к административной ответственности за нарушение закона

В результате проведенной прокуратурой Пролетарского района Саранска проверки в деятельности Центральной религиозной организации Регионального духовного управления мусульман Мордовии были установлены нарушения законодательства об обеспечении пожарной безопасности в мечети «Ускудар».

В нарушение требований законодательства не была обеспечена разработка паспорта безопасности и оборудование объекта (территорий) системами противопожарной защиты.

По представлению прокуратуры района руководством РДУМ РМ были приняты меры к устранению нарушений законодательства, причин и условий, им способствовавших, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Муфтий РДУМ РМ был привлечен к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru