Рузаевская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о концессионных соглашениях

Рузаевской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о концессионных соглашениях было установлено, что администрацией Русско-Баймаковского сельского поселения меры, направленные на передачу в концессию находящихся в муниципальной собственности водопроводных сетей, не были приняты.

По административному исковому заявлению межрайонного прокурора Рузаевским районным судом бездействие администрации Русско-Баймаковского сельского поселения признано незаконным.

На орган местного самоуправления возложена обязанность в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать и провести конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении указанных объектов водоснабжения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru