Прокуратура Краснослободского района выявила факт нецелевого использования бюджетных средств

Прокуратурой Краснослободского района была проведена проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Образование» в ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум».

В ходе проверки были установлены факты расходования должностными лицами техникума бюджетных средств в размере 788 тыс. рублей на цели, не соответствующие условиям их получения, при выполнении мероприятий по оснащению учебных кабинетов.

По материалам прокурорской проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Рузаевская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о концессионных соглашениях.

Источник: epp.genproc.gov.ru