Была проведена плановая проверка работы прокуратуры Ленинского района Саранска

Прокуратурой Мордовии в мае текущего года была проведена комплексная проверка организации прокурорского надзора в прокуратуре Ленинского района Саранска.

Основанием для её включения в план работы прокуратуры республики послужило то, что в последний раз проверка проводилась более 10 лет назад.

Комплексной комиссией было изучено состояние законности на территории района, меры, принимаемые по противодействию преступным проявлениям, результаты надзорной практики по всем направлениям прокурорской деятельности.

Несмотря на недостатки в работе, комиссией работа прокуратуры района в целом признана удовлетворительной.

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Источник: epp.genproc.gov.ru