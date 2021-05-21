Мэру Саранска было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства

Прокуратурой Мордовии продолжаются надзорные мероприятия по защите прав граждан на вознаграждение за труд.

На днях в прокуратуре была заслушана информация главы Саранска Петра Тултаева о причинах нарушения сроков выплаты заработной платы работникам администрации города и подведомственных ей учреждений.

В связи с задержкой выплаты зарплаты, наличием значительной кредиторской задолженности, способной повлечь несвоевременную оплату труда в последующие периоды, первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым Петру Тултаеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и несвоевременного финансирования подведомственных учреждений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru