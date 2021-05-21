Прокуратура Мордовии оспорила сделку по продаже муниципального имущества с нарушением закона

Прокурорской проверкой было установлено, что администрацией Большеберезниковского сельского поселения на аукционе были проданы электрические сети без обременения инвестиционными обязательствами.

Данная сделка совершена с нарушением требований законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества, поскольку условием приобретения объектов электросетевого хозяйства является принятие покупателем инвестиционных и эксплуатационных обязательств, а также обязательств по сохранению назначения объектов, в связи с чем продажа таких объектов может быть осуществлена только по результатам конкурса.

Незаконная сделка была оспорена с целью защиты интересов потребителей электрической энергии, а также неопределенного круга лиц, претендующих на участие в конкурсе на право заключения договора купли-продажи электрических сетей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru