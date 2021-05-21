В Темниковском районе горел прицеп

В Темниковском районе произошло возгорание прицепа автомобиля.

Поздним вечером 14 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Русское Караево. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся прицеп автомобиля.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило прицеп автомобиля на площади 10 квадратных метров и груз.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru