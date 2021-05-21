В Ковылкино задержали пьяного автомобилиста

В Ковылкино был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 12 июня на улице Гагарина инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» был остановлен автомобиль марки ГАЗ. За рулем транспортного средства находился 62-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место остановки машины была вызвана СОГ ММО МВД России «Ковылкинский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф