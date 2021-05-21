В Торбеевском районе сгорел заброшенный дом

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом.

Поздним вечером 14 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красаевка. На улице Советской загорелся заброшенный дом. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 40 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенного дома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе загорелся автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru