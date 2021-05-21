В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло вечером 14 июня на пересечении улиц Волгоградской и Коваленко, на территории Октябрьского района города. Не смогли поделить дорогу два автомобиля, марки которых не сообщаются.
В результате данного происшествия пострадали два человека. Информация о состоянии участников ДТП отсутствует.
Причина столкновения транспортных средств устанавливается.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
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Источник: 13.mchs.gov.ru