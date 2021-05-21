В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 14 июня на пересечении улиц Волгоградской и Коваленко, на территории Октябрьского района города. Не смогли поделить дорогу два автомобиля, марки которых не сообщаются.

В результате данного происшествия пострадали два человека. Информация о состоянии участников ДТП отсутствует.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Также читайте о том, что в Саранске пьяный водитель легковушки врезался в забор.

Источник: 13.mchs.gov.ru