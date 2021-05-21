В Чамзинском районе был задержан пьяный мотоциклист

В Чамзинском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан мужчина, управлявший мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 13 июня в посёлке Комсомольский сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» возле дома № 2, расположенного по адресу – улица Тани Бибиной, был остановлен мотоцикл марки «Ирбис». Транспортным средством управлял 42-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Чамзинский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф