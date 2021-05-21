В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Днём 14 июня напротив дома № 219, расположенного по адресу – улица Полежаева, не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. Информации о состоянии участника ДТП нет.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие представители МЧС.

В настоящее время устанавливается причина, спровоцировавшая столкновение транспортных средств.

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Источник: гибдд.рф