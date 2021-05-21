В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительном учреждении № 10 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При попытке переброса на территории, примыкающей к указанному исправительному учреждению, был задержан житель Саранска. У него были обнаружены три свертка, в которых находились четыре мобильных телефона, два зарядных устройства, сим-карта, два кабеля USB и две пачки сухих дрожжей.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su