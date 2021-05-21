В Мордовии увеличился размер среднемесячной зарплаты

Валовый региональный продукт за 2020 год в Мордовии оценивается в 277 млрд рублей.

Указанный показатель демонстрирует рост к уровню 2019 года на 5,2%.

Индекс промышленного производства составил 102,4%. Объем валовой продукции сельского хозяйства – 76 млрд рублей с ростом на 6%.

Строительными организациями республики в прошлом году было выполнено работ на сумму 33,3 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата в республике составила 31104 рубля, что выше на 7,9% показателя 2019 года.

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Источник: e-mordovia.ru