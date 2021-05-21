В 2020 году увеличилась доходная часть бюджета Мордовии

Рост доходной части бюджета Мордовии за 2020 год составил 22,9%.

Объем доходной части бюджета достиг 57,433 млрд рублей. Несмотря на неблагоприятную обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, темп роста составил 104,4%. Это позволило по темпам роста собственных доходов занять второе место в ПФО. Мордовия также заняла первое место в ПФО по темпам роста налога на прибыль.

Из федерального центра республике было выделено безвозмездно 25,532 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Объем дотаций достиг 10,78 млрд рублей.

Расходная часть бюджета составила 50,145 млрд рублей. На социальную сферу было направлено 33, 469 млрд рублей, что составляет 67% от всех расходов.

На строительство жилья детям-сиротам было израсходовано 48 млн рублей, с учетом субсидии жилье получили 35 граждан этой категории. При формировании бюджета на 2022 год на данное направление предусмотрено увеличение расходов.

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Источник: e-mordovia.ru