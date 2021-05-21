В Мордовии в 2020 году было реализовано 55 региональных проектов

В 2020 году в Мордовии было реализовано 55 региональных проектов, на их финансирование было направлено 11,87 млрд рублей.

В полном объеме исполнены национальные проекты «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Наука». Наименьшее исполнение (ниже 80%) отмечено по национальным проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 78,1%, «Жилье и городская среда» - 76,3%, «Цифровая экономика» - 60,1%.

Объем финансовой помощи бюджетам муниципальных образований превысил в 2020 году 12,221 млрд рублей.

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Источник: e-mordovia.ru