Было зафиксировано уменьшение государственного долга Мордовии

В Мордовии в 2020 году расходы по обслуживанию государственного долга по сравнению с 2019 годом снизились на 259 млн рублей и составили 2,207 млрд рублей или 4,4% от общего объема расходов бюджета.

Фактическое превышение доходов над расходами республиканского бюджета сложилось в сумме 1,8 млрд рублей.

Государственный долг Мордовии по сравнению с 2019 годом снизился на 1,973 млрд рублей и составил на 1 января 2021 года 49,115 млрд рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru