В Мордовии обсудили реализацию национальных проектов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 15 июня провел совещание, посвященное исполнению в регионе национальных проектов и государственных программ.

Участники совещания рассмотрели вопросы жилищного строительства, расселения и сноса аварийных домов. Остановились на реализации в республике целевой программы «Чистая вода». Также обсудили ремонт дорожной сети в Мордовии. Артем Здунов обратил внимание на состояние асфальта во дворах. Он поручил ответственным лицам в кратчайший срок ликвидировать ямы.

Также руководитель республики поручил усилить контроль за исполнением заключенных контрактов. В ходе совещания рассмотрели объекты, на которых есть риски отставания от графиков строительства. Артем Здунов акцентировал внимание собравшихся на неукоснительном соблюдении сроков выполнения проектов и качестве проводимых работ.

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Источник: e-mordovia.ru