Артем Здунов проконтролировал ход дорожных работ в Саранске и Рузаевке

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов осмотрел ряд дорожных объектов в Саранске и Рузаевке.

Наибольшее внимание руководитель региона уделил качеству выполняемых работ и соблюдению сроков сдачи объектов.

Одна из самых больших дорожных строек в Мордовии - обход Рузаевки. Здесь завершается монтаж водоотводных лотков и укрепляется обочина щебнем, идет укладка слоев асфальтобетона, к работам приступили в апреле, завершение запланировано на 31 октября текущего года. Отставаний от графика нет.

Проехав по будущему объезду, Артем Здунов осмотрел две улицы в Рузаевке – Юрасова и Толстого. Работы на них должны завершить до конца июля. Везде проведено фрезерование старого асфальта, рабочие выкладывают выравнивающий слой. Здесь вынесут из-под дороги сети водоотведения, газоснабжения и связи. В рамках ремонта создадут новые парковочные места и установят дополнительное освещение.

В Саранске первым из осмотренных дорожных объектов стала автомобильная развязка в Николаевке. Сейчас здесь активно ведется строительство индивидуальных жилых домов, автомобильную дорогу в районе кольца планируют начать строить во второй половине июля.

Руководитель региона также осмотрел состояние городской дорожной сети, в частности, улицы Комарова, Попова, 50 лет Октября, Титова, Полежаева, Коммунистическая и Льва Толстого.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили реализацию национальных проектов.

Источник: e-mordovia.ru