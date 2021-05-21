В Зубово-Полянском районе природный газ добрался до лесного посёлка

Природный газ, о котором жители давно мечтали, пришел в посёлок Зубово-Полянского лесоучастка.

Всего за один месяц бригада из десяти человек проложила два километра труб газопровода высокого давления.

Теперь на очереди – подведение газа непосредственно к домам. Стоит отметить, что по новому закону доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан.

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Источник: e-mordovia.ru