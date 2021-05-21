Мордовия попала в лидеры по доведению федеральных субсидий

Министерство сельского хозяйства России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса.

В субъекты РФ перечислено 124,7 млрд рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 33,7 млрд рублей.

Одним из лидеров среди субъектов РФ по этому показателю является Мордовия (58,7%).

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru