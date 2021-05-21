В Саранске проходит чемпионат России по легкой атлетике

На стадионе «Старт», расположенном в Саранске, в настоящее время проходят чемпионат и первенство России по легкой атлетике (спорт ЛИН).

В соревнованиях принимают участие 299 спортсменов из 29 регионов России.

Первый день принес представителям Мордовии сразу пять медалей. Золотые награды выиграли Алексей Копаев (бег на 100 метров, мужчины) и Владислав Афонин (толкание ядра у юношей). Обладательницей серебряной медали стала Екатерина Гурьева (бег на 400 метров, девушки). Бронзовыми медалями свои коллекции пополнили Данила Тягушев (толкание ядра, юноши) и Кристина Кузьмина (бег на 1500 метров, девушки).

Также читайте о том, что в Рузаевке прошли полуфинальные игры республиканского этапа всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч».

Источник: e-mordovia.ru