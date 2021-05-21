Мордовия получит средства на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов

Регионы России, среди которых и Мордовия, получат дополнительное финансирование на снижение уровня загрязнения окружающей среды.

На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, российское правительство дополнительно направит почти 900 млн рублей. Деньги получат пять регионов России. Это Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области.

Кроме того, более 1,3 млрд рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru