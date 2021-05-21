В Рузаевке ведется строительство важной автомагистрали

Полным ходом идет строительство обхода Рузаевки.
Менее чем за два года строители должны не только проложить автомагистраль протяженностью более 11 км, но и обустроить два моста через реки Тарханка и Седьляй.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на строительство обхода Рузаевки будет направлено более 444 млн рублей.
После завершения работ автолюбители смогут ездить по дороге со скоростью 120 километров в час.
Автомагистраль откроет новые возможности для представителей бизнеса. Рядом с магистралью выгодно построить кафе, автосервис, наладить производство и сбыт сувениров.
Строительство магистрали полностью будет завершено в следующем году.
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Источник: e-mordovia.ru