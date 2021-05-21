В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии с начала нынешнего года вырос уровень преступности.

В период с января по май текущего года на территории республики стражами порядка было зафиксировано 3750 преступлений. Данный показатель на 2% превышает тот уровень преступности, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 727, Октябрьский – 683, Пролетарский – 490), а также в Рузаевском районе (383).

Меньше всего преступлений было совершено в Кадошкинском (16), Большеигнатовском (17) и Кочкуровском (25) районах.

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Источник: epp.genproc.gov.ru