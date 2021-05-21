Житель Мордовии, до смерти избивший гражданскую жену, пойдет под суд

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил свою гражданскую супругу.

В конце марта нынешнего года 48-летний житель села Ичалки во время ссоры жестоко избил свою 43-летнюю гражданскую супругу. После этого мужчина и женщина отправились на территорию заброшенного подворья, где в надворных постройках принялись распивать спиртные напитки. В определенный момент сожительница обвиняемого скончалась. Причиной смерти женщины стала тупая закрытая травма головы, которую она получила в результате избиения.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru