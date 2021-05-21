В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Мотоцикл»

Сотрудники Госавтоинспекции 13 июня провели на территории Мордовии оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Инспекторы ГИБДД проводили активную работу с водителями мотоциклов, мопедов и скутеров. За время проведения операции было выявлено семь нарушителей, управляющих данными транспортными средствами.

У некоторых нарушителей, которых выявили инспекторы ГИБДД в ходе проведения рейда, не было ни водительского удостоверения соответствующей категории, ни специальных защитных приспособлений.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Мордовии, до смерти избивший гражданскую жену, пойдет под суд.

Источник: гибдд.рф