В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Мотоцикл»

Сотрудники Госавтоинспекции 13 июня провели на территории Мордовии оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».
Инспекторы ГИБДД проводили активную работу с водителями мотоциклов, мопедов и скутеров. За время проведения операции было выявлено семь нарушителей, управляющих данными транспортными средствами.
У некоторых нарушителей, которых выявили инспекторы ГИБДД в ходе проведения рейда, не было ни водительского удостоверения соответствующей категории, ни специальных защитных приспособлений.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что житель Мордовии, до смерти избивший гражданскую жену, пойдет под суд.
Источник: гибдд.рф