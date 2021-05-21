В Старошайговском районе в ДТП пострадал 60-летний автомобилист

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 60-летний автомобилист.

Происшествие произошло утром 15 июня на 151-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 60-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Chevrolet Captiva, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

Также читайте о том, что в Дубенском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф